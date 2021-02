Premiery polskich filmów w 2021 roku

Kina i ich widzowie z niecierpliwością czekają na odmrożenie tej części gospodarki. Na 2021 rok zaplanowano sporo filmowych premier, które z powodu pandemii mogą zostać znów przełożone. Polskie kino ma do zaoferowania naprawdę ciekawe produkcje, które tylko czekają, by ludzie mogli je obejrzeć na dużym ekranie. Wojciech Smarzowski we wrześniu 2021 roku chce pokazać "Wesele 2". Na premierę czeka również historia Grzegorza Przemyka "Żeby nie było śladów". Doda i Maria Sadowska są gotowe, by wypuścić swoje dzieło, czyli "Dziewczyny z Dubaju". Widzowie czekają również z niecierpliwością na "Broad Peak", który ma przedstawić prawdziwą historię Macieja Berbeki.

Rozwiń