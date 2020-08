WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Informacja prasowa 1 godzinę temu Prestiżowa Strefa Gwiazd Blisko 60 artystycznych zdjęć z koncertów organizowanych przez Prestige MJM w całej Polsce można zobaczyć na wystawie pod nazwą Prestiżowa Strefa Gwiazd. Ekspozycja dostępna jest w Galerii Przy Plaży na warszawskich Bulwarach Wiślanych. Warto tam być: dla osób, które zaangażują się w akcje na Facebooku czekają bilety na koncerty w atrakcyjnych cenach, a nawet darmowe wejściówki! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa Prestige MJM Wspólna modlitwa teamu Jennifer Lopez na chwilę przed jej wyjściem na scenę, wizyta w rzymskim domu niedawno zmarłego Ennio Morricone przed jego przyjazdem do Polski, bezcenne ujęcia sceniczne nieżyjących już frontmanów zespołów Linkin Park czy Motörhead oraz pierwszy i jedyny występ Justina Timberlake'a w Polsce – takie i wiele innych unikalnych zdjęć można zobaczyć na wystawie Prestiżowa Strefa Gwiazd zlokalizowanej w Galerii Przy Plaży na warszawskich Bulwarach Wiślanych. Autorem prezentowanych zdjęć jest Jakub Janecki, od ośmiu lat współpracujący z agencją koncertową Prestige MJM. Pierwszym wydarzeniem muzycznym, na którym wykonywał zdjęcia, był koncert Bryana Adamsa w Poznaniu. Do tego czasu uchwycił w kadrze największe gwiazdy, będąc nierzadko obok nich na backstage'u. Najlepsze zdjęcia wybrane zostały spośród setek tysięcy ujęć zrobionych na blisko osiemdziesięciu koncertach. Agencja Prestige MJM zlokalizowana w Ostrowie Wielkopolskim przez niemal 12 lat funkcjonowania na niełatwym koncertowym rynku zorganizowała w sumie ponad 140 wydarzeń. Spółka należąca do Marka Kurzawy, Janusza Stefańskiego i Mateusza Pawlickiego sprowadziła po raz pierwszy do Polski takie światowe gwiazdy jak: Justin Bieber, Jennifer Lopez, Bon Jovi, Justin Timberlake, Michael Bublé, Avicii, Nicki Minaj, Josh Groban czy Emeli Sandé. Agencja Prestige MJM zorganizowała także koncerty: Andrei Bocellego, Ennio Morricone, Roda Stewarta, Eltona Johna, Martina Garrixa, Jamesa Blunta, Davida Guetty, zespołów Gans N' Roses, Scorpions, Thirty Second to Mars, Linkin Park, Queen, Dave Matthews Band, A-ha i wielu innych. Wydarzenia te odbywają się w największych obiektach widowiskowo-sportowych w Polsce. Wśród nich przeważającą część stanowią pojedyncze koncerty, ale w swoim portfolio Prestige MJM ma także produkcję festiwali muzycznych, zawodów i gal sportowych oraz przedstawień baletowych. Wiele z tych wydarzeń były spektakularnymi widowiskami. Do tych największych należą: koncert Jennifer Lopez, będący muzycznym otwarciem stadionu PGE Arena w Gdańsku w 2012 roku, wokalne i taneczne popisy Justina Tmberlake'a dwa lata później na tym samym stadionie, występ Andrei Bocellego z okazji finału The Tall Ships Races na Wałach Chrobrego w Szczecinie w 2017 roku z udziałem 200-tysięcznej publiczności, występ tego samego wykonawcy dwa lata później na Stadionie Poznań upamiętniający setną rocznicę powstania Uniwersytetu Poznańskiego, obydwa koncerty Justina Biebera z rekordową publicznością w największych polskich halach. - Agencja Prestige MJM, jak wiele firm eventowych na świecie, wyczekuje teraz powrotu do organizacji imprez. W tym roku udało nam się zrealizować koncerty kolędowe Zbigniewa Preisnera i występ Jamesa Blunta. Pozostałe w większości zostały przełożone na następny rok. Trzymamy kciuki, aby wielkie wydarzenia muzyczne znowu mogły się odbywać, a tych w przyszłorocznych planach mamy wyjątkowo dużo. Oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby były to bezpieczne imprezy. Póki co wspominamy te koncerty, które się odbyły, stąd też wystawa zdjęć naszego fotografa Jakuba Janeckiego na Bulwarach Wiślanych. Zapraszam do obejrzenia ekspozycji – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM. Wystawę Prestiżowa Strefa Gwiazd - w pawilonie nr 7 i jego okolicy na warszawskich Bulwarach Wiślanych - oglądać można codziennie do 13 września. Warto tam być, bo każdy, kto zrobi sobie zdjęcie z jednym z wykonawców i wstawi je w poście publicznym na swoją tablicę na Facebook'u, otrzyma 20% rabatu na zakup biletów na najbliższe koncerty Prestige MJM (za wyjątkiem występów Celine Dion i HAUSERA). Aby otrzymać kod rabatowy należy dodać zdjęcie z hasztagiem #prestizowastrefagwiazd i oznaczyć fanpage @PrestigeMJM. Agencja przygotowała jeszcze jedną niespodziankę: bezpłatne wejściówki na przyszłoroczny występ Andrei Bocellego na PGE Narodowym. Otrzyma je pierwsze 50 osób, które odnajdą zdjęcie tego wykonawcy na wystawie, zrobią z nim swoją fotkę, a następnie wstawią na Facebook'a, udostępnią publicznie i post opatrzą hasztagiem #bocelliprestigemjm. Tu tez koniecznie trzeba dodać znaczniki @PrestigeMJM i wydarzenie Andrea Bocelli @Warszawa, Poland. Szczegóły na profilu facebook.com/prestigemjm/. Obydwie akcje potrwają do 13 września. Najbliższe koncerty agencji Prestige MJM:

HAUSER – 26 października 2020, Torwar Warszawa

CELINÉ DION – 13 maja 2021, TAURON Arena Kraków, 15 maja 2021 Atlas Arena Łódź

KISS – 12 czerwca 2021, Atlas Arena Łódź

KINGS OF LEON – 23 czerwca 2021, Stadion Wrocław

IL VOLO – 10 lipca 2021, Atlas Arena Łódź

ANDREA BOCELLI – 21 sierpnia 2021, PGE Narodowy

ANDREA BOCELLI – 21 sierpnia 2021, PGE Narodowy

IL DIVO – 13 listopada 2021, TAURON Arena Kraków Na wszystkie wydarzenia bilety kupić można poprzez stronę bilety.imprezyprestige.com Informacja prasowa Prestige MJM