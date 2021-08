Prezenter TVP na pielgrzymce. A jego żona walczy o wolne media

Co ciekawe, gdy Wolny zmierzał z dziećmi do Częstochowy, jego żona, Agata Tomaszewska-Wolny, w środę 11 sierpnia relacjonowała na antenie TVN24 to, co działo się w Sejmie. Jak doskonale wiadomo, PiS przegłował ustawę "lex TVN" w bardzo kontrowersyjny sposób. Wiele osób jest zgodnych w opinii, że ten projekt jest zamachem rządu na wolne media w Polsce.