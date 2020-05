WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Prezydent Ciechanowa tłumaczy: "Artystka wpadła na pomysł, by zaprosić wszystkich pod scenę" Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński zorganizował serię koncertów na osiedlach. Zamierzenie było takie, by mieszkańcy słuchali ich ze... Rozwiń Panie prezydencie zanim o wyborach … Rozwiń Transkrypcja: Panie prezydencie zanim o wyborach to wrócimy jeszcze do tego koncertu bo mówi pan że to artystka Kasia Kowalska zachęca ludzi żeby zebrali się pod sceną ale to ja zadam bardzo proste pytanie czy ona została uprzedzona żeby tak nie robić po koncercie też Była jakaś rozmowa na ten temat jeśli chodzi o nasze apele które wy stosowaliśmy w tej sprawie to od początku we wszystkich komunikatach informowaliśmy o tym żeby nie gromadzić się żeby oglądać z balkonów i wydarzenie nie jedno ale więcej tych wydarzeń było bo chyba Łącznie 6 i na pięciu poprzednich nie było takich problemów a natomiast no to mieliśmy do czynienia niestety z takim nieodpowiedzialnym zachowaniem natomiast trudno było pewnie osobom które opowiadały za organizację jedź że artystka wpadnie na taki pomysł i zaprosisz wszystkich pod scenę więc tego się na pewno organizator nie spodziewał ale że po fakcie była jakaś refleksja czy rozeszliśmy się wszyscy do domów i nie ma tematu w Media nie zauważyły to i byśmy dzisiaj nie rozmawiali o tym na pewno rozmowy były prowadzone w tej kwestii natomiast nie bezpośrednio przeze mnie ale przez dyrektor miejskiej jednostki Kultury wiem że zmarł wokalistki rozmowy były na pewno prowadzone na ten temat a pan był na tym koncercie nie byłem na tym koncercie tak jak Większość mieszkańców Oglądałem go za pośrednictwem transmisja online pani prezencie to jeszcze ostatnie pytanie jak ktoś będzie brał odpowiedzialność za to co się wydarzyło oczekuję pan jakieś dymisji albo albo akcji analizujemy oczywiście sprawę Ona jest bardzo świeża natomiast no podczas wywiadu ja takich decyzji nie będę podejmował Myślę że najbliższe dni przyniosą jakieś konkluzje i wnioski To w takim razie na jakim etapie jest to sprawdzanie sytuacji z tego koncertu przez policję i prokuraturę czy pan już składał nie wiem wyjaśnienia Czy pracownicy urzędu nie było na ten moment tak takich wniosków jeśli chodzi o przesłuchania czy zapytania do urzędu ustawione będą bezpośrednio kierowane do miejskiej jednostki Kultury Jeśli tylko będę miał taką wiedzę to oczywiście będę mógł się tym podzielić