WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 kasia kowalskakoronawirusprezydent ciechanowakoncert w ciechanowie 1 godzinę temu Prezydent Ciechanowa tłumaczy się z koncertu: "Nie była to impreza masowa" Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński był gościem programu specjalnego Wirtualnej Polski. Tłumaczył się z koncertu Kasi Kowalskiej, który... Rozwiń Panie prezydencie i w ramach tych … Rozwiń Transkrypcja: Panie prezydencie i w ramach tych przemyśleń postanowiliście zorganizować koncert może odwrotnie Najpierw trzeba było sugerować że może powinniśmy tak robić a później organizować koncerty nasza inteligencja była to oczywista i chcieliśmy w tym trudnym okresie wszystkich w okresie w którym mamy wiele nakazów i zakazów często niezrozumiałych przez społeczeństwo bo jednego dnia wprowadzanych innego dnia odwoływany natomiast nie chcieliśmy żeby muzyka była obecna na żywo a widownię stanowiła publiczność z okiem balkonów i oczywiście online część osób rzeczywiście tego nie zrozumiała natomiast nie była to impreza masowa było tam maksymalnie około 150 osób tak przynajmniej poinformowała mnie do jednostki Kultury który była odpowiedzialna za organizację tego tego wydarzenia ale naprawdę nie ma po sobie nic do zarzucenia Bo jeżeli tak to nie rozumiem dlaczego w takim razie inne koncert w tej formie nawet odwołane zarówno wcześniejsze koncerty jak i te które miały być następne nie spowodowały tak dużej osób jak ten koncert Kasi Kowalskiej a tam te zalecenia które my przedstawia liśmy które przedstawiały służby sanitarne one były to znaczy nie było żadnych tłumów ludzie głównie obserwowali za pośrednictwem internetu do okien z balkonów taka była intencja natomiast no trzeba też pamiętać że mamy obecnie kontynuowane etapy odmrażania gospodarki przekonywania społeczeństwa że wygraliśmy z Korona wirusem więc być może część społeczeństwa udało się przekonać do takiego myślenia i dlatego też wyszli na zewnątrz to przypomnę że nie ma też zakazu opuszczania domu czy też zakazu przemieszczania w całej tej sprawie na przynajmniej na Większej części koncertu Jak mnie informowano przepisy odnośnie odległości były przestrzegane przez uczestników tego wydarzenia którzy żeby żeby byli tam na miejscu były zachowane te dwumetrowe odległości natomiast na sam koniec tego koncertu art poprosiła publiczność osoby które były zgromadzone na tym zielonym terenie żeby podeszły pod sceny i zaśpiewamy wspólnie 100 lat dla artystki to uważam że był błąd bo przez to takie zdjęcia które państwo prezentowali pokazują teraz że był problem z zachowaniem odległości i zgromadziło się tam więcej osób niż powinno natomiast wcześniej podczas całego koncertu ci ludzie byli jeszcze NIP o bardzo dużym obszarze gdzie gdzie ten to wydarzenie się odbywało Panie prezydencie mam rozumieć że nie żałuję pan w takim razie swojej decyzji intencje były dobre wykonanie umiarkowanie ale żalu nie ma patrząc dzisiaj też na takie podłoże polityczne jak to jest wykorzystywane to myślę że takich także jednostka Kultury odpowiedzialna za zorganizowanie wydarzenia pewnie by nie Podjęłam bo dzisiaj też spotykamy się z falą hejtu i nienawiści W tej mówię panu fali nienawiści hejtu ale co prokuratura i policja która sprawa działa to jest działanie polityczna hejterskie jakie No patrząc na stoją za tymi komentarzami także w internecie i nagłośnieniem sprawy poszczególnych obrazków fragmentów filmu z tego koncertu No to nie ma wątpliwości że mamy do czynienia z akcją polityczną jest to też zestawione z moimi z marca gdzie mówiłem o tym że nie zorganizuje w mieście wyborów jako jeden z pierwszych samorządowców powołując się na zasady bezpieczeństwa i zwracam uwagę na to że to wtedy kupiłem o tych wyborach tradycyjnych z pójściem do urny A jako jeden z pierwszych na to zwracają uwagę i rządzą ten apel wzięli pod uwagę najprawdopodobniej bossami wycofali się z organizacji wyborów w sposób tradycyjny a kursują teraz wybuch kostki A więc jak sądzę z tego powodu że widzą też zagrożenie w organizacji normalnych tradycyjnych wyborów stąd ten pomysł wyborów ja to zagrożenie widziałem znacznie wcześniej