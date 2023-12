PRO8L3M, Daria Zawiałow, Wilki i inni wystąpią na plaży – Kortowiada 2024 odsłoniła już wiele kart

To dopiero końcówka 2023 roku, a organizatorzy największej imprezy studenckiej w kraju ujawnili już wiele z tego, co przygotowali dla uczestników przyszłorocznej edycji. Kortowiada 2024 potrwa od 22 do 25 maja, zatem studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego będą świętować od środy do soboty.