PRO8L3M z wyjątkowym koncertem na Sun Festival w Kołobrzegu!

JEDYNY TAKI KONCERT

Jubileuszowy projekt PROXL3M już od pierwszego trailera podgrzał apetyty fanów. Single z nadchodzącego projektu usłyszymy niebawem, a teraz duet ogłosił, że swój jedyny przedpremierowy koncert w Polsce, który niemal rocznej przerwie zagrają na Sun Festival. Wiemy, że to jedyna okazja, by usłyszeć na żywo single z nadchodzącego materiału przed jego premierą, której data jeszcze nie została zdradzona. Jeśli dodamy do tego fakt, że grupa znana z fenomenalnej oprawy swoich występów na żywo odsłoni pierwsze karty na największej i najbardziej spektakularnej scenie w Polsce, a w czasie występu zostanie nakręcony teledysk, możemy być pewni, że fanów czeka prawdziwa muzyczno-wizualna uczta.