Proces Maleńczuka. Chcą dla niego kary więzienia

Sprawa dotyczy wydarzeń z 17 grudnia 2016 r. na Rynku Głównym w Krakowie. Odbywał się tam protest, zorganizowany przez Partię Razem , przeciwko wypowiedzeniu przez rząd konwencji antyprzemocowej. Na manifestacji pojawili się członkowie Komitetu Obrony Demokracji, by wyrazić solidarność z opozycją okupującą salę plenarną Sejmu. Nieopodal antyaborcyjną demonstrację zorganizowała fundacja Pro-Prawo do Życia. Uczestniczyło w niej pięć osób. Wśród nich wolontariusz Łukasz Konieczny.

Mężczyzna zgłosił, że został przez Maleńczuka uderzony w żuchwę. W imieniu poszkodowanego prywatny akt oskarżenia przygotowali prawnicy Fundacji Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris . Jak podkreślono w akcie oskarżenia, "muzyk chełpił się potem atakiem na portalu społecznościowym, co dowodzi, że nie szanuje prawa".

Z relacji PAP wynika, że wyjaśniono sprawę rzekomego wpisu Maleńczuka na Facebooku, gdzie miał przyznać się do winy. Wyszło natomiast, że wpis dokonano z IP komputera, który należy do firmy zatrudniającej w tamtym czasie 120 pracowników. Właściciel firmy nie miał o niczym pojęcia. Sam fakt, że został wezwany do sądu, był dla niego czymś zaskakującym.