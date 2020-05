WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

News Muzyka

Muzyka Czerwony Dywan

Czerwony Dywan Dzieci gwiazd

Dzieci gwiazd Love Story

Love Story Sexy

Sexy Wideonews #gwiazdy

Wideonews #gwiazdy Royals

Royals Rankingi

Rankingi Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 4 maciej stuhrkoronawiruskwarantannawybory korespondencyjne 1 godzinę temu Protest wyborczy? Maciej Stuhr rozważa, choć może mieć problem Maciej Stuhr podczas debaty zorganizowanej przez WP odniósł się do słów Ilony Łepkowskiej, która rozważa protest wyborczy. Aktor przywołał... Rozwiń pan podobnie jak pani Ilona Łepkow … Rozwiń Transkrypcja: pan podobnie jak pani Ilona Łepkowska zdecyduje się właśnie na takie działanie na złożenie jakiegoś protestu wyborczego A może będzie to inna forma protestu Myślę że to jest bardzo bardzo ciekawa propozycja wczoraj a oni ktoś pisał jak to formalnie trzeba zrobić żeby nie podrzeć nie spalić nie nie wyrzucić tej karty tylko trzeba ją z tego co słyszałem odesłać w ramach protestu wyborczego Rozważam bardzo bardzo mocno Taką taką ewentualność No właśnie nie będzie się pan bał bo jednak trzeba te karty do głosowania wziąć zawieźć do punktu wskazanego w którym te karty złożyć nie wiem czy to będzie jakiś budynek jakaś przestrzeni wyznaczona wokół pana nie będzie się pan tego bawił że jednak trzeba wyjść z domu pojechać złożyć No wie pani co zobaczymy jak to w ogóle będzie wyglądało jak co to będą za karty gdzie to na razie nic kompletnie nie wiemy No jeśli będzie się to dało zrobić w sposób względnie bezpieczny No to może zaryzykuję No jak na razie trzeba mieć skrzynkę pocztową ma pan już taką skrzynkę przygotowaną No skrzynkę mam tak teoretycznie jest miejsce do którego ta karta Wyborcza rzeczywiście trafi u pana tak ale mnie kwarantanna została poza miejscem zamieszkania na wsi więc musiałbym się przemieścić miejsca zameldowania w celu odebrania tej karty więc nie wiem w ogóle jak jak to będzie Nie wiem czy to trzeba będzie pokwitować czy coś na nie znam szczegółów bo ich nie ma