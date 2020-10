Protestowała z gołym biustem. Od wczoraj wszyscy pytają, kim jest

Podczas poniedziałkowego zebrania w Warszawie doszło do niecodziennego manifestu. Jedna z kobiet stanęła na dachu samochodu i pokazała biust w tłumie. Jej koleżanka uwieczniła ten moment na zdjęciu, które obiegło sieć. Media porównują to zdarzenie do francuskiego obrazu "Wolność wiodąca lud na barykady".