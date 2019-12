Protestowali przeciwko Polańskiemu. Trafią przed sąd

Uczestnicy protestu pod łódzką filmówką dostają wezwania na policję. Chodzi o demonstrację przeciwko Romanowi Polańskiego.

Podczas uroczystości doszło też do incydentu. Kilka osób przybyło do kina Helios, gdzie odbywała się gala, by zaprotestować. Jeden mężczyzna krzyczał: "Gwałciciel. Pod wpływem narkotyków wielokrotnie zgwałcił 13-latkę. Są na to dowody". Mężczyznę z budynku siłą wyprowadzili ochroniarze. Relację z tego wydarzenia opublikowano na Facebooku.