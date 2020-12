"Przedziwna kwarantanna". Aktor i jego żona zarazili się koronawirusem

Katarzyna Błażejewska-Stuhr opublikowała post na Instagramie, w którym zdradziła, że wraz z mężem chorowała na koronawirusa. O samym zarażeniu dowiedzieli się dopiero po tym, jak Maciej Stuhr wykonał testy przed rozpoczęciem pracy.

Pandemia koronawirusa od marca tego roku daje się nam mocno we znaki. Szczególnie na jesieni, gdy liczba zakażeń potrafiła dziennie przekraczać ponad 20 tys. Choroba nie omija także znanych ludzi. Przeszedł ją m.in. Witold Paszt, juror "The Voice Senior". Okazuje się, że kolejne gwiazdy zaraziły się covidem-19. Chodzi o Macieja Stuhra i jego żonę Katarzynę Błażejewską-Stuhr. Partnerka aktora postanowiła opowiedzieć o przebiegu zakażenia na swoim Instagramie.

Para dowiedziała się o zarażeniu koronawirusem przypadkiem. Stuhr został zbadany na obecność Covid-19 w ramach swojej pracy – od jakiegoś czasu producenci z sektora rozrywkowego wykonują testy pracownikom przed wejściem na plan. W ten sposób można uniknąć zarażenia całej ekipy. Akurat aktor przechodził chorobę bezobjawowo. W przypadku jego żony sprawa była dużo bardziej skomplikowana – kobieta zmagała się z uciążliwymi dolegliwościami. Od dwóch tygodni jest na przymusowej kwarantannie i nic nie wskazuje, by miała ją przerwać.

"Powoli wracam do życia. Po przedziwnej kwarantannie. Mój mąż bezobjawowy, wirus wykryty przypadkowo. Tzn celowo - bardzo dobrze, że przed rozpoczęciem pracy go zbadano. Ja z kolei po 3 testach, wszystkich negatywnych, za to z nieziemskim bólem głowy, dusznościami, dreszczami, osłabieniem. Od dwóch tygodni w domu, i jeszcze tu posiedzę. Takiego czasu nie miałam chyba nigdy w dorosłym życiu" – czytamy.

Choć żona Stuhra odczuła nieprzyjemne skutki chorowania na koronawirusa, to jednak cieszy się, że nie skończyło się to na czymś poważniejszym. Kwarantanna była dla niej okazją do spędzenia czasu z rodziną. I przy okazji doświadczyła dobroci innych ludzi.

"Na każdy urlop zawsze brałam komputer i coś tam robiłam. Postanowiłam to zmienić! Ten cudowny czas w domu z bliskimi był wręcz rajski! A świadomość, że przechodzimy to tak lekko napawa wdzięcznością w ilościach nie do opisania! Sąsiedzi wyprowadzali psy, przyjaciele robili zakupy - kolejny raz rozpiera mnie radość z tego jak dobre mam życie! Warto dbać o odporność! Warto dbać o ludzi!" – napisała w drugiej części swojego wpisu.

Był to niestety kolejny w tym roku trudny test dla rodziny Stuhrów. Przypomnijmy, że w lipcu tego roku ojciec Macieja, Jerzy Stuhr, trafił do szpitala w ciężkim stanie. Doznał udaru mózgu. Na szczęście udało mu się wyjść zwycięsko z walki o życie.