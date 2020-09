Treść sponsorowana CCC

Przegląd trendów na sezon AW20 od CCC

Spis najgorętszych jesiennych trendów jest w tym roku wyjątkowo gęsty i obszerny. Od ciężkich, militarnych butów, przez klasykę wzbogaconą o krokodyli wzór i motywy kowbojskie aż po sneakersy i hikery. Co powinno znaleźć się na naszych listach must have? Z pomocą przychodzą CCC i najnowsze hity od Jenny Fairy, Gino Rossi i Lasocki!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(materiały partnera)

W najnowszym sezonie niepodważalne pierwszeństwo należy do potężnych butów na grubej podeszwie - czerpiących inspiracje z wojskowego stylu lub nawiązujących swoją stylistyką do wydłużonych glanów. Modowego charakteru nadają im wyraziste detale - np. odstające kieszonki, gęste pikowania, grube sznurowadła, klamerki i dżety - oraz głęboka gama kolorystyczna. Uwaga, złamana biel to absolutny hit sezonu! W tym miejscu produkty z kolekcji Gino Rossi i Jenny Fairy będą niezastąpione. Innym z wyraźnie zarysowanych trendów jest styl kowbojski. Mamy tutaj przeszycia, gęste frędzle i wyjątkowo jesienne kolory - czerwonego wina, gorzkiej czekolady czy smolistej czerni. Całość najlepiej dopełnić dodatkami boho. Np. torebką w kolorze khaki lub camelowym. W poszukiwaniu rockowego pazura warto postawić na metalowe wstawki, np. noski lub ćwieki. materiały partnera (materiały partnera) Niezawodna elegancja to zawsze pewniak. Jej reprezentantem są smukłe, minimalistyczne mokasyny od Gino Rossi - w tym sezonie koniecznie z krokodylim wzorem! - albo klasyczne półbuty marki Lasocki, po które warto sięgnąć zwłaszcza w przypadku powrotu do biura. Niezawodnym rozwiązaniem będą również eleganckie, ale i wygodne czółenka na obszernym, stabilnym obcasie. Licowe (z bardzo modnym w tym roku połyskiem!) lub zamszowe botki w stylu chelsea to kolejny z modowych evergreenów. Tutaj znów spotykamy zwierzęcy print, ale tym razem towarzyszą mu stylowa kratka, boczne suwaki czy też delikatne sprzączki. Hitem tegorocznej jesieni są także ozdobne wiązania, które świetnie wyglądają zarówno w przypadku botków, jak i niskich półbutów. materiały partnera (materiały partnera) Ceniącym komfort i funkcjonalność CCC niezmiennie poleca sneakersy od Lasocki lub - nieco odważniejsze i bardziej fashion - Jenny Fairy. Pozornie niezgrabne i ciężkie będą wyrafinowanym zwieńczeniem każdej stylizacji. W najnowszej odsłonie na wzmocnionej podeszwie, oczywiście ze zwierzęcym wzorem, głównie w kolorach czarnym, szarym i piaskowym. W podobnej palecie barw występują popularne od kilku sezonów miejskie hikery.

Modowe przeboje z jesienno-zimowych kolekcji Gino Rossi, Lasocki i Jenny Fairy są dostępne na www.ccc.eu oraz w sklepach stacjonarnych CCC.

Treść sponsorowana CCC