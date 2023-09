Przełom w sprawie morderstwa Tupaca? Policja aresztowała mężczyznę

Tupac przeszedł do historii jako jeden z najwybitniejszych raperów wszechczasów. Sprzedał 75 milionów płyt na całym świecie. Jego krążki "All Eyez on Me" i "Greatest Hits" są wśród najlepiej sprzedających się w Stanach Zjednoczonych. Był twórcą przeboju "California Love" z Dr. Dre i Rogerem Troutmanem. Legendarny raper zagrał m.in. w filmach "Juice", "Nad obręczą", "Bullet", "Klincz" oraz "Gangsterskie porachunki".