Przełomowy moment. "Wielka czwórka" znowu razem

Jak podaje "Daily Mail", doszło do tego za sprawą króla Karola. To ojciec kazał Williamowi zaprosić Harry’ego. Omid Scobie, dziennikarz relacjonujący uroczystości żałobne na dworze, podkreśla, że bezsprzecznie jest to przełomowy gest obu książąt. To również pierwszy raz, gdy pokazali się razem od marca 2020.