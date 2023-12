Przewodnik sklepu odzieżowego po streetwearze: stylizacje inspirowane kultowymi lookami Kanyego Westa

Przeszukuj sklepy odzieżowe, filtrując kolor czarny!

Trzecim elementem, który dominuje – zwłaszcza w najnowszej odsłonie stylu Kanyego Westa – jest czerń. Przeglądając fotki rapera z ostatniego okresu, z pewnością zauważysz dominację tej wiecznie modnej barwy. Czarny to klasyczny kolor ponadczasowej elegancji, który pasuje do każdego stylu. Kanye oczywiście i tutaj postępuje po swojemu. Wbrew najbardziej uniwersalnym kanonom i żelaznym zasadom komponowania niejednokrotnie łączy on różne odcienie czerni w jednym outficie. Nadal wygląda to świetnie i superbogato – odcienie załamują się wskutek użycia skrajnie różnych tkanin. Ostatnio Kanye upodobał sobie połyskujące tkaniny we wszelkich możliwych odsłonach. Puchowa, nadmiernie rozdęta kurtka? Lateksowe spodnie? Krótka, metalicznie połyskująca bluza ze sztucznej skóry? To wszystko składa się na unikatowość czarnych stylizacji Kanyego. Zatem wyszukując ciuchy w stylu rapera, nie zapomnij ustawić w filtrach sklepu preferowanego koloru!