Podawał środki usypiające i gwałcił. Miał osobiście wybierać ofiary

Peter Nygard, kanadyjski potentat modowy, playboy i milioner, został oskarżony o handel ludźmi w celach seksualnych, ściąganie haraczy i inne przestępstwa z udziałem dziesiątek kobiet, z których niektóre były nieletnie, poinformowali we wtorek prokuratorzy federalni na Manhattanie. O sprawie donosi "The New York Times". 79-letni Nygard jest oskarżony "trwający od dziesięcioleci przestępczy proceder" w USA, na Bahamach i w Kanadzie. Milionera aresztowano w poniedziałek w Winnipeg na mocy traktatu ekstradycyjnego.