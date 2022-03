Przez niego najadła się wstydu. Jada Pinkett Smith przerwała milczenie

To miał być moment, jakich w historii Oscarów było już na pęczki. Aktor pojawia się na scenie, odbiera upragnione wyróżnienie, dziękuje, żartuje albo roni łzę i schodzi ze sceny. Ale nie tym razem. Will Smith do tego zestawu dołożył jeszcze spoliczkowanie prowadzącego. Była to reakcja na żarty Chrisa Rocka, który zakpił z jego żony.