Naga wpadka raperki. Uszy więdną od wyjaśnień

Cardi B nigdy nie uchodziła za pruderyjną gwiazdę, ale nawet ona postanowiła odnieść się do urodzinowego skandalu. W pewnym sensie przyznała się do błędu, a jednocześnie przyznała, że to dla niej nic nowego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Cardi B po imprezie urodzinowej strzeliła sobie fotkę topless (Getty Images)