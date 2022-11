Przyjaciel wspomina Witolda Paszta. Wyznał, czego nie zrobił do tej pory

Choć zespół Vox dał już kilka koncertów bez głównego wokalisty, wciąż nie może pogodzić się z tą stratą. Dariusz Tokarzewski w rozmowie z Plejadą opowiedział o relacji, jaka łączyła go z Pasztem. - Ja do dzisiaj mam niewykasowany numer telefonu do Witka, zresztą moi koledzy tak samo i często się łapiemy na podobnym do Witka myśleniu: jak ma wyglądać kolejny koncert, jaką piosenkę nową byśmy zrobili. Brakuje nam tej bazy, takiego zaczepu, którym był Witek - zdradził.