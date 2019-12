Przyjaciele zorganizowali jej niespodziankę. Zaskoczona Julia Wieniawa

Julia Wieniawa niebawem obchodzić będzie 21. urodziny. Najbliżsi przyjaciele aktorki postanowili zrobić jej przedwczesną urodzinową imprezę-niespodziankę.

23 grudnia Julia Wieniawa świętować będzie swoje 21 urodziny. Jest to stosunkowo mało, jeśli spojrzymy na listę jej dokonań i sukcesów. Wieniawa to jedna z topowych gwiazd kina i muzyki w Polsce. Co rusz gra w kolejnych filmach, tworzy muzykę i realizuje kontrakty reklamowe. Wydaje się, że to duże obciążenie dla tak młodej osoby, jednak Wieniawa dba o odpoczynek. Kilka tygodni temu wypoczywała na Bali.