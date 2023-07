Przyłapali Hakiela pod lokalem. Cichopek czekała w środku. Tak byli małżonkowie przekazują sobie dzieci

Marcin Hakiel w wywiadzie dla "Wprost" wyjaśnił, jak to wygląda w codziennym życiu: - Zdecydowaliśmy, że opieka naprzemienna będzie dla nas lepsza, bo my się już praktycznie nie widujemy. Wymiana następuje u nas w szkole. Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach.