Przypomniała koszmar sprzed lat. To cud, że nikt nie zginął

Gościem ostatniego odcinka brytyjskiego programu "The Graham Norton Show" była Dakota Johnson. 30-letnia aktorka, córka Melanie Griffith i Dona Johnsona, opowiedziała, co słychać u jej 90-letniej babci. Czemu to takie interesujące i dlaczego o tym piszemy? Cóż, bo zarówno Dakota, jak i Melanie miały dość "niezwykłe" dzieciństwo. Delikatnie mówiąc.