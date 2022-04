Putin ukrywa swoją prywatność. Jego partnerka Alina Kabajewa cieszy się specjalnymi względami

Zaraz do tego dojdziemy, jest jeszcze jedna sprawa, o której warto wspomnieć w tym miejscu. W 2020 r. dziennikarskie śledztwo Proekt Media ujawniło jeszcze jedną córkę Putina. To nie są do końca potwierdzone fakty, na pewno nie są potwierdzone przez niego samego. Ponoć jej matką jest Panna Nikt, osoba zupełnie spoza publicznego obiegu. A domniemana córka miałaby mieć dziś 20 lat. Na zdjęciach widać, że jest podobna do Putina, ale to nie jest oczywiście żaden dowód, że to jego córka. Nie używa nazwiska ojca, ale nie posługuje się też nazwiskiem matki: Kriwonogich. Znana jest jako Luiza vel Liza Rozowa.