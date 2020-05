Qczaj jest gejem i marzy o dziecku. Wdał się w ostrą dyskusję na Instagramie

Qczaj nie krył zachwytu małą Lewandowsą. Pod jego komentarzem jedna z fanek pocieszała go, że on na pewno też kiedyś doczeka się potomstwa. Trener zgasił jej entuzjazm, przypominając, że jest gejem.

"W naszym kraju najważniejsze jest przysłowie 'chłopak i dziewczyna to normalna rodzina'" – pisał 33-latek, który boi się, że gdyby w Polsce miał dziecko, to "lepsza" połowa społeczeństwa "po prostu by je zniszczyła".

"Z całym szacunkiem, proszę się puknąć w czoło. Dziecko potrzebuje miłości! Jeśli chodzi o normalność, to proszę powiedzieć wszystkim samotnym mamom, że są nienormalne, proszę również powiedzieć to babciom, które je wychowują… Ja również szanuję tak ograniczone osoby jak pani, ale jeśli kiedykolwiek będę miał szansę, by mieć dziecko, to będę je miał!".