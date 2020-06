"Od kilku dni słyszę, że nie jestem człowiekiem". Qczaj trafił w punkt. Komentuje słowa Dudy

Słowa prawicowych polityków są szeroko komentowane przez gwiazdy. Do ostatnich wypowiedzi prezydenta postanowił odnieść się Qczaj. Trener, który cieszy się ogromną popularnością w tym kraju, ostatnio dokonał coming outu . Otwarcie powiedział o swojej orientacji. Nie mógł więc przemilczeć tego, co dzieje się teraz w Polsce.

"Bałem się nie jeden raz i podobnie jak wiele osób, które do mnie piszą, wychowałem się w 'tradycyjnej polskiej rodzinie'. Tradycyjnie przez wiele czasu wychowała mnie babcia. Tradycyjnie dziś jedna z moich sióstr wychowuje dzieci bez biologicznego ojca, bo rodzinę rozbiła jak w wielu przypadkach przemoc!" - odnosi się do powtarzanych przez polityków PiS słów, że trzeba chronić "tradycyjną polską rodzinę".

"Kochani jestem literą G w skrócie LGBT, jestem gejem - człowiekiem, ale to nie ja rozbijam polską rodzinę! To nie ja doprowadzę niejedną matkę do płaczu, wpędzając ją w poczucie strachu o swoje dziecko. To nie ja doprowadzę do najgorszych decyzji młodego człowieka, który nie wytrzyma presji. Miłość nigdy nie rozbija, rozbija ją podsycana nienawiść i szczucie, które znam od najmłodszych lat..." - komentuje Qczaj.