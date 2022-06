Qczaj ukrywał związek ze znanym tancerzem. Wyjawił powody

Daniel Qczaj to jeden z najpopularniejszych trenerów personalnych w Polsce. Energetyczny góral współpracuje z gwiazdami i często występuje w "Dzień Dobry TVN". Ostatnio zaskoczył fanów, gdy okazało się, że to właśnie on jest Prysznicem z show "Mask Singer". Zarówno jurorzy, jak i widzowie nie mogli uwierzyć, że trener tak świetnie śpiewa.