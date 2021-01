Quebonafide i Natalia Szroeder w dwuznacznej sytuacji. Co oni robią?

Wiosną 2018 r. plotkarskie portale obiegła informacja o związku Kuby Grabowskiego, czyli Quebonafide, i Natalii Szroeder. Doniesieniom początkowo nie dowierzano, biorąc pod uwagę różne muzyczne style i wizerunki, kreowane przez artystów. Wygląda jednak na to, że przeciwieństwa się przyciągają. Zapoczątkowane jednym wspólnym zdjęciem plotki nie tylko okazały się prawdziwe, ale wygląda też na to, że para z prawie trzyletnim stażem wciąż ma się dobrze. Choć zarówno Szroeder, jak i Grabowski rzadko wystawiają swoje życie prywatne na pokaz, czasami co nieco przedostaje się do mediów.