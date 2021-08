Queen of Poland 2021. Oto zwyciężczyni. Widzowie TVN dobrze ją znają

Lazurowe morze, pustynne piaski, zabytkowe miasteczka i scenerie rodem z filmów George'a Lucasa - w tym roku finał konkursu Queen of Poland zorganizowano w Afryce, a dokładnie w Tunezji - na wyspie Dżerba. To wyjątkowe miejsce oferuje tysiące magicznych historii, które trzeba poznać. Na początku czerwca tego roku odkrywało je 14 uczestniczek konkursu wybranych w castingach organizowanych przez Maxima Models. To, co działo się na Dżerbie, a także finał konkursu mogliście śledzić w sobotę, 28 sierpnia na Polsacie.