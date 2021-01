Racewicz wrzuciła nowe zdjęcie. Wygląda jak 70-latka

Wiele gwiazd z okazji dnia babci i dziadka opublikowało zdjęcia ze swoimi bliskimi. Czasem były to współczesne ujęcia, a innym razem fotografie z przeszłości. Z kolei te celebrytki, które już zostały babciami ,wrzucały na swoje profile w mediach społecznościowych posty z wnuczętami. Joanna Racewicz również postanowiła uczcić ten dzień, ale do tematu podeszła zupełnie inaczej.

Na post Joanny Racewicz fani zareagowali bardzo pozytywnie i chętnie go komentowali. "Jest Pani podobna do Judi Dench. Piękna!" - napisała jedna z fanek. Inna odpowiedziała, że bardziej przypomina słynną Crystal, jedną z bohaterek opery mydlanej wszech czasów, czyli "Dynastii".

Niektórzy zauważyli, że dziennikarka jest na nim bardzo podobna do swojej mamy: "Pogubiłam się, czy to mama, czy pani po jakimś fotoszopie, bo jest pani tak podobna do mamy, jak dwie krople". Wśród komentarzy najwięcej jest jednak tych dotyczących samego opisu. Internauci komplementują gwiazdę Polsatu za wrażliwość i pięknie dobrane słowa.