Rafał Brzozowski – od uczestnika "The Voice" po czołową gwiazdę TVP

Rafał Brzozowski to dziś jedna z czołowych gwiazd TVP. Wystarczy wspomnieć, że wokalista prowadził już dla stacji "Koło Fortuny", "Jaka to melodia?" czy "The Voice Senior". Jest laureatem Telekamery 2020 w kategorii "osobowość telewizyjna", a w 2021 r. został reprezentantem Polski na konkursie piosenki Eurowizji, gdzie o wyborze kandydata decydował zespół ekspertów stacji. Dziś niewiele osób pamięta, że Brzozowski zaczynał swoją karierę medialną od udziału w programie "The Voice of Poland". Rafał w 2011 r. trafił do drużyny Andrzeja Piasecznego i odpadł z show tuż przed finałem. Widzowie go jednak zapamiętali. I gdy w 2012 r. wypuścił singiel "Nie mam nic", szybko podbił listy przebojów. Współpracę z TVP rozpoczął kilka lat później, w 2017 r. Dziś trudno sobie wyobrazić telewizję publiczną bez osoby Brzozowskiego.

