Rafał Brzozowski ma nową dziewczynę! Poznali się w pracy. "Na długo znikali w garderobie"

"Edyta naprawdę bardzo go lubi. Jest nim wręcz oczarowana. Za kulisami trzymali się razem. I bardzo żałowała, że nie było go obok, gdy została zaatakowana przez innego uczestnika programu" - pisał tabloid, wyjaśniając, że chodzi o spięcie, które miało miejsce między Górniak a innym artystą. "Edyta cały czas się do niego uśmiechała, oczy jej błyszczały. Potem jeszcze wspólnie zapozowali do zdjęć. Artystka nie mogła oderwać wzroku od Rafała."