Rafał Brzozowski zamknął pewien rozdział. Po ośmiu latach zakończył związek

Rafał Brzozowski ma naprawdę wielu fanów i może cieszyć się ich wsparciem. Nic więc dziwnego, że gdy piosenkarz otrzymał propozycję prowadzenia teleturnieju "Koło fortuny", internauci nie mogli kryć swojej radości. W końcu zobaczenie swojego idola w zupełnie innej roli to ciekawe doświadczenie. Tam długo miejsca nie zagrzał – został przeniesiony do "Jaka to melodia", gdzie cieszy oko swoich wiernych fanów. Ci jednak śledzą nie tylko jego zawodowe sukcesy, ale i życie prywatne.