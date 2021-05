Rafał Brzozowski zaskoczył Edytę Górniak. Nie pamiętała własnej piosenki

Eurowizja 2021 tuż-tuż. Tegorocznym polskim reprezentantem będzie Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride". Już 20 maja przekonamy się, czy muzyk zakwalifikuje się do finału konkursu. Pomocne w osiągnięciu jak najlepszego wyniku miały być warsztaty u Edyty Górniak, która jak dotąd zdobyła najwyższą notę wśród polskich twórców, zajmując 2. miejsce na Eurowizji w 1994 r. z utworem "To nie ja".