Rafał Brzozowski zaśpiewa na Eurowizji. O czym jest piosenka "The Ride"?

To już pewne. Podczas majowego Konkursu Piosenki Eurowizji w Rotterdamie Polskę będzie reprezentować Rafał Brzozowski z utworem "The Ride". Utwór nawiązuje do estetyki lat 80. i został napisany przez szwedzkich kompozytorów, którzy wcześniej pisali dla innych polskich gwiazd.

Rafał Brzozowski w teledysku do "The Ride"

12 marca potwierdziły się wcześniejsze przypuszczenia – prowadzący "Jaka to melodia?" zostanie zaprezentowany europejskiej widowni jako Rafał, wykonawca piosenki "The Ride". W tanecznym kawałku, do którego nakręcono teledysk w warszawskim Muzeum Neonów, Brzozowski śpiewa po angielsku:

"Maleńka, trzymaj się jazdy swojego życia. Wysoko nad ziemią, żyj głośno. Dojadę do końca linii. Weź udział w walce, zrób to dobrze. Nie ma znaczenia, czy się potknę i upadnę. Przejdę przez to. Nigdy nie dotknę ziemi".

Autorami piosenki "The Ride" są szwedzcy kompozytorzy, w tym nominowany do nagrody Grammy Joakim Övrenius i Thomas Karlsson, który wcześniej pisał przeboje dla Margarth i Ewy Farnej.

RAFAŁ - The Ride (Official Music Video) \| Eurovision 2021

Brzozowski opowiadając o swojej piosence zwrócił uwagę, że czuć w niej klimat lat 80., które są mu szczególnie bliskie, bo pamięta je z dzieciństwa (urodził się w 1981 r.). W rozmowie z portalem Eurowizja.org Brzozowski nie bał się porównać swojej piosenki do hitów Dua Lipa. Brytyjskiej wokalistki, dwukrotnej laureatki nagrody Grammy, której piosenki mają setki milionów wyświetleń na YouTube.

Zdaniem gwiazdora TVP "The Ride" nawiązuje do światowych trendów i ma wprowadzić słuchaczy w taneczny i imprezowy nastrój. Czy to wystarczy, by odnieść sukces na Eurowizji? Przekonamy się w maju.

Emerytury polskich gwiazd. Narzekają, że mają je za niskie