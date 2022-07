Rafał, coś ty narobił?! Już dawno nie widziałam tak zmarnowanego potencjału [OPINIA]

Gdy obejrzy się w kinie pierwszy zwiastun "Niewidzialnej wojny", powodów do śmiechu pojawia się więcej. Charakterystyczny dla Vegi pompatyczny ton w stosunku do własnej historii wywołuje ciarki żenady. Zaś metamorfoza Zawieruchy od chłopaka w ortalionie do łysego, wytatuowanego reżysera raz w chudszej, a raz w grubszej wersji, wskazuje, jak bardzo aktor nie pasuje do wizerunku kontrowersyjnego twórcy.