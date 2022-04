Rafał Maserak planuje powiększyć rodzinę

Maserak wyznał, że nie chce, by jego syn był jedynakiem: - Nie miałem pomysłu na ojcostwo. Wychowywałem się sam jako jedynak. Zawsze brakowało mi brata, siostry, z którą mógłbym dzielić zabawki. Jak dojrzałem, że chcę zostać ojcem, to wiedziałem, że nie chcę, by mój syn był sam i żeby wychowywał się tak jak ja. Tylko żeby miał brata czy siostrę.