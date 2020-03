Rafał Maserek pokazał zdjęcie syna. Wzruszający widok

Rafał Maserak kilka dni temu po raz pierwszy został ojcem. Na instagramowym profilu podzielił się wzruszającym zdjęciem, które podpisał "Mój świat stanął na głowie!".

"Jestem wdzięczny, że pojawiłeś się w naszym życiu! Podziwiam moją narzeczoną, która podjęła się urodzić naszego syna siłami natury - każda kobieta, która to robi jest wielka. Ale zarówno cesarka jak i poród naturalny to wyzwanie dla kobiet! Ogromny szacunek! To wspaniałe uczucie" - napisał pod zdjęciem.