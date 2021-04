Rafał Patyra wierze zawdzięcza wszystko. "Bóg cisnął mną o ziemię i przetarł oczy"

Rafał Patyra to jeden z popularniejszych dziennikarzy Telewizji Polskiej, choć z wykształcenia jest absolwentem warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. W przeszłości marzył o karierze sportowca, ale kontuzja pokrzyżowała te plany. Nie porzucił jednak swojej pasji, a zawodowo zajął się komentowaniem świata sportu. W zawodzie dziennikarza debiutował na łamach "Naszego dziennika". Pierwsze kroki na antenie stawiał w stacji TVN, ale to w Telewizji Polskiej zrobił prawdziwą karierę. Zwłaszcza po 2016 roku, kiedy na Woronicza zapanowały nowe porządki. To wtedy w pełni dostrzeżono potencjał Rafała Patyry, który nie tylko zna się na telewizyjnym fachu, ale i odznacza się głęboką religijnością.