Rafał Szatan przeszedł operację. Czeka go długa rehabilitacja

Pod koniec stycznia Rafał Szatan doznał poważnej kontuzji kolana podczas premiery musicalu "Pretty Woman" w Łodzi. Lekarze stwierdzili, że konieczna będzie operacja. Aktor tuż przed zabiegiem napisał na Instagramie: "Miała być forma życia, jest forma przedoperacyjna… No cóż, tak bywa… Jutro wyjazd do Poznania, w piątek kładę się na stół operacyjny, a potem walka rehabilitacyjna o powrót do pełnej sprawności".