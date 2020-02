Rafał Torkowski jest w związku. Spotyka się z byłą dziewczyną Wojewódzkiego?

Rafał Torkowski z "Top Model" jest teraz na językach wszystkich. Wydało się, kim jest jego dziewczyna, Samuela Górska.

Samuela Górska i Rafał Torkowski to wschodzący celebryci polskiego show-biznesu. Ostatnio media huczały o związku pary. Do sieci wyciekły zdjęcia z ich randki. Teraz na fanów pary czekają kolejne rewelacje.

Samuela Górska i Rafał Torkowski - kim są?

Rafał Torkowski natomiast był uczestnikiem ostatniej edycji "Top Model". Po powrocie do rzeczywistości nie czekały go ścianki, a jego praca w restauracji z fast foodem. Jest to wspólne doświadczanie wszystkich uczestników tego show: czy zwyciężą, czy nie - zostają raczej sezonowymi celebrytami bez wielkiej kariery w prawdziwym modelingu.