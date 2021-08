Rafał Zawierucha ma prawie 30 rodzeństwa. "Moi rodzice to mistrzowie rzeczywistości"

Sam Zawierucha w nastoletnim wieku miał nie do końca mógł zaakceptować to, co robią jego rodzice. – Jak rodzice wzięli dzieciaki do domu, to się zbuntowałem. Chodziłem z tabliczką, że strajkuję i nie rozmawiałem z rodzicami. Ośmioro nowych, obcych istot w domu. Bałem się o swoją przestrzeń – powiedział jakiś czas temu na antenie TVN-u.