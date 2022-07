Rafalala pokazała dowód osobisty. Już teraz nikt nie będzie miał wątpliwości, jak się nazywa

Rafalala jest obecnie bohaterką dużego skandalu obyczajowego, w który wplątani są również Sebastian Fabijański oraz matka jego dziecka, Julia Kuczyńska (Maffashion). Wszystko zaczęło się od spotkania aktora z transseksualną celebrytką, które zostało uwiecznione na jej social mediach. Internauci od razu zaczęli zastanawiać się, jaki był charakter ich spotkania. Sebastian postanowił wytłumaczyć, że był to element promocji filmu "Inni ludzie", który właśnie wówczas wchodził do kin. Obserwatorzy zarówno Fabijańskiego i Rafalali byli bardzo ciekawi, co to za projekt, i przez kolejne tygodnie dopytywali się, kiedy poznają jego szczegóły.