Ralph Kaminski chce jechać na Eurowizję. "Teraz to chyba niemożliwe"

Kaminski nie ukrywa, że chciałby pojechać na Eurowizję: - Uważam, że mój nowy projekt jest bardzo eurowizyjny. Ta Eurowizja się zmienia - z jednej strony to wciąż cekiny i dobra zabawa - to jest tradycja, to musi być, ale to także wspaniała platforma promocyjna, też dla polskiej muzyki. Każdy - oprócz naszego polskiego reprezentanta - miał zaplanowany mini tour po Europie. Oczywiście, że chciałbym tam pojechać i zrobić coś po swojemu, ale teraz to jest chyba niemożliwe - powiedział.