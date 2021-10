Ralph Kamiński jako drag queen w teledysku "Tato". "Nigdy się tak nie stresowałem"

Wielu słuchaczy Ralpha Kamińskiego utożsamia się z poruszającym, bolesnym tekstem piosenki "Tato". Artysta nie ukrywa, że do jego napisania zainspirowały go własne przeżycia. - Nie było łatwe dla mnie to, aby opublikować tak intymny utwór i tak bardzo odsłonić się przed moimi słuchaczami, dużo mnie to kosztowało - powiedział Kamiński w Newsroomie WP. Jeszcze więcej emocji wywołał teledysk, w którym wokalista wciela się w drag queen. Ralph Kamiński nie spodziewał się, że okaże się on takim hitem - w ciągu 3 dni od premiery obejrzało go 250 tys. widzów. - Musiałem bardzo się przełamać, raz, bo zagrałem tam drag queen i pierwszy raz obnażam się przed moim widzem, jestem bez mojego mocnego, glamrockowego wizerunku, który towarzyszył mi przez 1,5 roku. Nigdy nie stresowałem się tak przed premierą teledysku jak wtedy - wyznał.