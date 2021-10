Ralph Kaminski o politycznym zaangażowaniu artystów

- Brakuje takich osób, twórców wyraźnych, którzy mają swoje zdanie. A jest taka tendencja zbytniej poprawności i wręcz nijakości. Mi czasami nie podoba się czyjeś zdanie, albo nie zgadzam się z tymi opiniami, ale mam bardzo duży szacunek dla osób, które to zdanie wyrażają bardzo jasno – mówił w programie "Newsroom" Ralph Kaminski, dyskutując na temat politycznego zaangażowania artystów. Jak twierdził wokalista, dziś wymaga się od twórców niemalże szwajcarskiej neutralności. Podkreślił jednak, że artyści, podobnie jak inni obywatele, żyją tu i teraz i mają prawo do komentowania rzeczywistości. - To, co staram się przekazywać moim fanom to, że szacunek jest najważniejszy. Poglądy ludzi są przeróżne i my ich nie zmienimy. Jedyne, co możemy zrobić, to być i szanować się nawzajem – zaznaczył.