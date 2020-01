"Ramię w ramię" czy "Prawy do lewego"? Viki Gabor mówi nam o współpracy z Kayah

Viki Gabor i Kayah postanowiły przełamać schematy, tworząc wspólnie muzykę. Wokalistki dzieli kilka pokoleń, ale energia, którą chcą podarować światu, trafi do każdego. Tak przynajmniej w rozmowie z Wirtualną Polską zapewnia Viki Gabor.

Viki Gabor i Kayah nagrały wspólny kawałek (East News, Fot: East News)

Viki Gabor od kilku miesięcy może poszczycić się zwycięstwem na Eurowizji Junior 2019. Kiedy 12-latka usłyszała werdykt, że to właśnie jej głos jest najbardziej pożądanym w Europie, nikt nie miał wątpliwości, że wkrótce zostanie gwiazdą. I faktycznie, nie trzeba było długo czekać.

Niedawno media obiegła plotka o rzekomej współpracy Kayah i Viki Gabor. I choć początkowo nikt nie chciał w to wierzyć, stało się! Piosenkarki nagrały wspólny hit, który 7 stycznia miał swoją premierę.

"Ramię w ramię" jest równie rytmiczny i wpadający w ucho, co już teraz wszystkim dobrze znany kawałek "Superhero", z którym Viki sięgnęła po eurowizyjne zwycięstwo. Ale wsłuchując się w kolejne wersy, można dostrzec jeszcze jedno podobieństwo.

Piosenka do złudzenia przypomina twórczość Kayah z Goran Bregovićem. Zresztą posłuchajcie sami:

12-latka nie kryje, że współpraca z doświadczoną artystką to przełom w jej rozpaczającej się karierze.

- Współpraca z Kayah to dla mnie zaszczyt i przyjemność. To wspaniałe uczucie móc współpracować z tak doświadczoną Artystką, uczyć się od niej i obserwować jak pracuje, Nie sądziłam, że taka chwila nadejdzie i to tak szybko! Cieszę się ogromnie, że powstał ten utwór i mam nadzieję, że wszystkim się spodoba, a ludzie będą się przy nim bawić tak dobrze jak my przy jego powstawaniu - powiedziała Wirtualnej Polsce Viki Gabor.

Jak się okazało, panie nie poznały się osobiście. Początkowo Kayah dostrzegła potencjał w wokalu młodszej koleżanki, promując jej twórczość w swoich social mediach.

- Współpraca rozpoczęła się w momencie, gdy Kayah udostępniła u siebie na profilu moje wykonanie piosenki „Back To Black” z repertuaru Amy Winehouse, doceniając moją interpretację. To było bardzo miłe i nie sądziłam, że wywiąże się z tego taka współpraca. Prace nad singlem rozpoczęły się w październiku i bardzo się cieszę, że możemy zaprezentować jej efekty właśnie na początku nowego roku. Tak, by zacząć ten rok z super energią! - dodała 12-latka w rozmowie z nami.

W piosence usłyszymy zwrotki o wzajemnym wspieraniu się kobiet. Co to znaczy dla Wiktorii Gabor?

- Dla mnie ważne jest ogólnie wspieranie się wzajemnie, o tym mówi też mój singiel "Superhero", razem jesteśmy silniejsi! Mam nadzieję, że energia którą chciałyśmy przekazać w tym utworze dotrze do wszystkich! - powiedziała nam.

Kayah krótko po premierze "Ramię w ramię" opublikowała post, komplementując młodszą koleżankę.

- Ja mam 52, a Viki - uwaga! - 12 lat, różni nas bagaż doświadczeń, ale kiedy Viki otwiera usta i wydobywa z siebie dźwięki, to ja czuję, że przede mną jeszcze sporo nauki… - czytamy.

Kim jest Viki Gabor?

Wiktoria Gabor urodziła się w 2007 r. w Niemczech w rodzinie Romów. Rodzice przenieśli się do Polski, a potem do Wielkiej Brytanii. Po kilku latach mieszkania za kanałem La Manche, nastolatka zdecydowała się wrócić do Polski. Zamieszkała w Krakowie i zaczęła karierę w branży muzycznej.