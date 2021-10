Ramona Rey trafiła do szpitala. Bała się o swoje życie

"Pewnie zauważyliście, że ostatnio było mnie tu znacznie mniej... Powodów jest kilka. Ostatnie tygodnie były jednymi z najtrudniejszych w moim życiu i uświadomiły mi, że nie możemy brać naszego zdrowia za pewnik. Właściwie niczego tak nie traktujmy, a doceniajmy to, co mamy. Dni spędzone w szpitalu bardzo mnie przestraszyły, a obawa o własne życie i zdrowie przypomniały, by czerpać radość z każdej chwili, każdego spotkania, słowa, uśmiechu, gestu. Musiałam odwołać koncerty i przełożyć nagrania nowego klipu. Przegapiłam własne urodziny (ale to jedyne, czego nie żałuję). Zapewniam jednak, że wracam już do was w pełni sił! I niedługo na pewno się zobaczymy!".