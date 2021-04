Raper DMX jest w szpitalu. Jego prawnik zabrał głos

DMX miał atak serca. Około północy z 2 na 3 kwietnia został przewieziony do szpitala. Portal TMZ doniósł, że 50-letni raper jest w stanie krytycznym. Powodem miało być przedawkowanie narkotyków. Teraz głos w sprawie stanu zdrowia muzyka zabrał jego prawnik Murray Richman.

- Nie wygląda to dobrze – powiedział w rozmowie z portalem Page Six. Zdradził też, że DMX jest podłączony do aparatury podtrzymującej życie.