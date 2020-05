WP Gwiazdy Poczta TV ONLINE Program TV Menu News

Najnowsze Popularne News + 4 krytyka politycznawybory prezydenckiekonstytucja rpłona 2 godziny temu Raper Łona ostro o rządach PiS: "Bawią się prawem" Muzyk Andrzej "Łona" Zieliński z wykształcenia jest prawnikiem. Z trwogą obserwuje zmiany zachodzące w prawie. - Od wielu, wielu miesięcy... Rozwiń jak się obserwuje to co się dzieje … Rozwiń Transkrypcja: jak się obserwuje to co się dzieje jak najbardziej oczywiście we mnie gniew też nim prawniczy taki że od wielu wielu miesięcy obserwuje stosunek PiSu do prawa stanowionego do prawa do prawa do samego procesu stanowienia prawa do korzystania z prawa do używania prawa do myślenia o prawie i v startuje instrumentalnie prawo bawiąc się i układając je jak student 3 roku po prostu z podrzędnego Uniwersytetu pod swoje pod mi się jak jak bardzo jest szkodliwe dla dla całego systemu prawnego w którym żyjemy jak bardzo się już niedługo bardzo niedługo odbije na na wszystkim czego dotykamy w swoim życiu codziennym jak bardzo to ja na wyborach jeszcze jest sztandarowy przykład właśnie tego jakiś traktuje prawo i jak lekceważy istniejące reguły jak potrafi je naginać do swoich potrzeb jak jaką dezynwoltura podchodzi instytucji w ogóle nie bacząc na to co tam jest napisane A dawno nie sprawdzałem ale o ile pamiętam artykuł 128 ustęp 2 Konstytucji stanowi że wybory odbywają się między sercem a 75 rokiem przed upływem kadencji prezydenta nie bardzo sobie wyobrażam jak nagrywać tego przepisu miałoby się odbyć wybory w czerwcu czy w lipcu ale ale pisz to są bardzo sprytne jednostki jeżeli chodzi o igranie prawem i domyślam się że jeszcze Niejednokrotnie mnie zaskoczą i nas wszystkich